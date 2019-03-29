Новую улицу в Заре решено назвать в честь краеведа Вячеслава Година Общество

Пенза, 29 марта 2019. PenzaNews. Решение о присвоении новой улице в микрорайоне Заря города Пензы имени краеведа, заслуженного работника культуры РСФСР Вячеслава Година, возглавлявшего государственный архив области с 1969 по 1991 годы, принято в ходе 55-й очередной сессии гордумы в пятницу, 29 марта.

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Как сообщила начальник управления градостроительства и архитектуры администрации Пензы Нина Кутырева, с соответствующим предложением выступил комитет по делам архивов региона.

По ее словам, специальная комиссия поддержала идею о присвоении имени Вячеслава Година улице южнее улицы Новоселов, которая только начинает заселяться.

«Улица новая. Затрат на переименование не будет», — уточнила Нина Кутырева.