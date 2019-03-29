EN
13:40:27 Пятница, 29 марта
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Новую улицу в Заре решено назвать в честь краеведа Вячеслава Година

13:13 | 29.03.2019 | Общество

Печать

Пенза, 29 марта 2019. PenzaNews. Решение о присвоении новой улице в микрорайоне Заря города Пензы имени краеведа, заслуженного работника культуры РСФСР Вячеслава Година, возглавлявшего государственный архив области с 1969 по 1991 годы, принято в ходе 55-й очередной сессии гордумы в пятницу, 29 марта.

Новую улицу в Заре решено назвать в честь краеведа Вячеслава Година. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила начальник управления градостроительства и архитектуры администрации Пензы Нина Кутырева, с соответствующим предложением выступил комитет по делам архивов региона.

По ее словам, специальная комиссия поддержала идею о присвоении имени Вячеслава Година улице южнее улицы Новоселов, которая только начинает заселяться.

«Улица новая. Затрат на переименование не будет», — уточнила Нина Кутырева.

Загрузка...
Читайте также
Ущерб от экономических преступлений в Пензенской области превысил 400 млн. рублей МУП по очистке города терпит убытки из-за отлова бродячих животных в Пензе
В Иссинском районе женщина выбралась из горящего дома, ее зять погиб Лидин рассказал, зачем Белозерцев улетел в Москву
Реконструкцию улицы Чаадаева в Пензе планируется начать в 2020 году В Пензе два пешехода госпитализированы после ДТП
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама