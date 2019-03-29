Проблема пьянства населения сохраняет актуальность — Сергей Щеткин Общество

Пенза, 29 марта 2019. PenzaNews. Проблема пьянства населения на сегодняшний день сохраняет свою актуальность. Такое мнение выразил начальник управления МВД России по Пензенской области Сергей Щеткин.

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«В состоянии алкогольного опьянения совершается значительная часть преступлений», — добавил он, выступая с отчетом за 2018 год в ходе 19-й очередной сессии Законодательного собрания Пензенской области в пятницу, 29 марта.

Сергей Щеткин уточнил, что в прошлом году было пресечено около 1 тыс. противоправных деяний в сфере незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции.

«Возбуждено 144 уголовных дела. Из незаконного оборота изъято 17 тыс. литров алкогольной суррогатной и контрафактной продукции», — пояснил начальник УМВД.