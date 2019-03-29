Стало известно, какое количество автотранспорта зарегистрировано в Пензенской области Общество

Пенза, 29 марта 2019. PenzaNews. Более 500 тыс. единиц автотранспорта зарегистрировано в Пензенской области. Об этом сообщил начальник регионального управления МВД России Сергей Щеткин, выступая с отчетом о работе ведомства за 2018 год на 19-й очередной сессии Законодательного собрания области в пятницу, 29 марта.

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«За 2018 год массив транспортных средств в области увеличился на 8,5 тыс. единиц», — пояснил он.

Сергей Щеткин отметил, что принятые комплексные меры, в том числе в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», позволили не допустить роста числа граждан, погибших и пострадавших в ДТП.

«По результатам фиксации правонарушений специальными техническими средствами выявлено свыше 700 тыс. нарушений правил дорожного движения, наложены штрафы на сумму 578 млн. рублей, больше половины из которых уже взыскано в бюджет», — сказал начальник УМВД.

По его словам, более 300 ответственных лиц были наказаны за нарушения, допущенные при ремонте и содержании дорог и улиц.

«При этом остается ряд вопросов, требующих повышенного внимания», — отметил Сергей Щеткин.

В качестве примера он привел увеличение на четверть количества людей, погибших в результате ДТП по вине водителей в состоянии алкогольного опьянения.