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Суд обязал пензенский аэропорт утвердить границы приаэродромной территории

15:59 | 30.03.2019 | Общество

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Пенза, 30 марта 2019. PenzaNews. Первомайский районный суд города Пензы обязал аэропорт подготовить и согласовать с уполномоченными органами государственной власти проект решения об утверждении границ приаэродромной территории.

Суд обязал пензенский аэропорт утвердить границы приаэродромной территории

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе приволжской транспортной прокуратуры, ранее была проведена проверка исполнения законодательства о безопасности полетов в ГБУ ПО «Аэропорт города Пензы», в ходе которой выяснилось, что учреждением не утверждены границы приаэродромной территории, хотя такая обязанность возложена на балансодержателей воздушных гаваней.

В ведомстве добавили, что для устранения выявленных нарушений руководству аэропорта было вынесено представление, однако действенных мер не последовало, в связи с чем прокурор обратился в суд общей юрисдикции.

«Реальное устранение нарушения и исполнение судебного акта находятся на контроле транспортной прокуратуры», — подчеркнули в пресс-службе.

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