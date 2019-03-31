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В Нижнем Ломове по требованию прокуратуры устранили нарушения на участке инкассации

14:30 | 31.03.2019 | Общество

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Пенза, 31 марта 2019. PenzaNews. Нарушения в сфере хранения, учета выдачи и приема боевого оружия на нижнеломовском участке пензенского областного управления инкассации устранены после вмешательства прокуратуры. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

В Нижнем Ломове по требованию прокуратуры устранили нарушения на участке инкассации. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На момент проверки имелся свободный доступ в здание и служебные кабинеты нижнеломовского участка инкассации, была закрыта только комната хранения оружия. В служебном кабинете на подоконнике лежали переносные приемо-передающие устройства — радиостанции. На рабочих столах в свободном для посторонних лиц доступе находились документы, журналы по служебной деятельности организации. Часть оружия хранилась в нечищенном и несмазанном состоянии», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что по итогам проверки было внесено представление.

«По результатам его рассмотрения нарушения устранены, начальник нижнеломовского участка инкассации и ответственное должностное лицо пензенского областного управления инкассации привлечены к дисциплинарной ответственности», — сказала Светлана Артамонова.

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