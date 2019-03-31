В Пензе в электронную очередь за путевками в детские лагеря встали почти 7 тыс. человек Общество

Пенза, 31 марта 2019. PenzaNews. Около 7 тыс. человек, по последним данным, зарегистрированы в электронной очереди на приобретение путевок в детские загородные оздоровительные лагеря, запись в которую стартовала в Пензе 1 марта. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил мэр Виктор Кувайцев.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В этом году мы организуем отдых детей в двух муниципальных лагерях — «Строитель» в Городищенском районе на станции Никоново и «Юность» в селе Ключи Пензенского района, а также в учреждениях иных форм собственности — это лагеря «Белка», «Солнечная долина», «Сосновый бор» и «Заря», — пояснил собеседник агентства.

Отвечая на вопрос о том, какие загородные лагеря пользуются наибольшим спросом, он особо выделил «Строитель» и «Юность».

«Эти путевки разбираются в первые три дня», — отметил Виктор Кувайцев.

Глава администрации города добавил, что в случае с остальными местами летнего отдыха школьников важную роль играет их удаленность от Пензы.

«Чем ближе к дому, тем охотнее родители отправляют детей, потому что в таком случае имеют возможность чаще к ним приезжать. Это лагеря «Заря» и «Белка» в Бессоновском районе на Светлой поляне», — сказал мэр.

По словам Виктора Кувайцева, в лагеря, расположенные в отдаленных районах, обычно едут организованные группы детей, к примеру, воспитанники спортивных школ с тренерами.