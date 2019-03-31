EN
18:13:26 Воскресенье, 31 марта
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе в электронную очередь за путевками в детские лагеря встали почти 7 тыс. человек

15:05 | 31.03.2019 | Общество

Печать

Пенза, 31 марта 2019. PenzaNews. Около 7 тыс. человек, по последним данным, зарегистрированы в электронной очереди на приобретение путевок в детские загородные оздоровительные лагеря, запись в которую стартовала в Пензе 1 марта. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил мэр Виктор Кувайцев.

В Пензе в электронную очередь за путевками в детские лагеря встали почти 7 тыс. человек

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В этом году мы организуем отдых детей в двух муниципальных лагерях — «Строитель» в Городищенском районе на станции Никоново и «Юность» в селе Ключи Пензенского района, а также в учреждениях иных форм собственности — это лагеря «Белка», «Солнечная долина», «Сосновый бор» и «Заря», — пояснил собеседник агентства.

Отвечая на вопрос о том, какие загородные лагеря пользуются наибольшим спросом, он особо выделил «Строитель» и «Юность».

«Эти путевки разбираются в первые три дня», — отметил Виктор Кувайцев.

Глава администрации города добавил, что в случае с остальными местами летнего отдыха школьников важную роль играет их удаленность от Пензы.

«Чем ближе к дому, тем охотнее родители отправляют детей, потому что в таком случае имеют возможность чаще к ним приезжать. Это лагеря «Заря» и «Белка» в Бессоновском районе на Светлой поляне», — сказал мэр.

По словам Виктора Кувайцева, в лагеря, расположенные в отдаленных районах, обычно едут организованные группы детей, к примеру, воспитанники спортивных школ с тренерами.

«Сроки заездов и тематику смен можно посмотреть на сайте Leto58.ru в разделе «Детские оздоровительные лагеря». Количество путевок в разрезе лагерей и смен будет размещено на этом же сайте после заключения муниципальных контрактов. Это будет в начале апреля», — уточнил собеседник агентства.

Загрузка...
Читайте также
Электронная очередь за путевками в лагеря помогла оптимизировать оргпроцессы — Кувайцев Дачный сезон в Кузнецке стартует в мае
Пенза рассчитывает получить дополнительные средства на организацию детского отдыха В Нижнем Ломове по требованию прокуратуры устранили нарушения на участке инкассации
В Пензе более 200 предписаний выдано за неделю управляющим компаниям и ТСЖ Пензенский «Дизель 07» завоевал «бронзу» первенства ПФО
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама