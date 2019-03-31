Пенза рассчитывает получить дополнительные средства на организацию детского отдыха Общество

Пенза, 31 марта 2019. PenzaNews. Дополнительные средства на организацию летнего отдыха детей в Пензе, как ожидается, будут выделены из областного бюджета. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил глава городской администрации Виктор Кувайцев.

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«Понимая важность оздоровления детей в летний период, организации их занятости, губернатор оказывает нам финансовую поддержку, компенсируя из бюджета Пензенской области основную часть стоимости путевки — родители могут сократить свои расходы и приобрести путевку в загородный лагерь за 25% стоимости. За счет средств областного бюджета на условиях частичной родительской платы на этот год приобретено 4 тыс. 686 путевок. Сейчас рассматривается вопрос о выделении городу дополнительных средств на эти цели», — пояснил собеседник агентства.

Он отметил, что приобрести путевку на льготных условиях можно только для детей, местом жительства которых является Пенза.

«Кроме того, на условиях 25% родительской платы можно получить только одну путевку в год на одного ребенка», — уточнил Виктор Кувайцев.

Мэр Пензы добавил, что приобретать путевки родители будут в администрациях районов города в порядке электронной очереди.

«Прием родителей начнется с 8 апреля. Алгоритм работы отработан и не изменится», — сказал он.