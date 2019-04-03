В центре Пензы 4 апреля пройдет массовая зарядка Общество

Пенза, 3 апреля 2019. PenzaNews. Массовая зарядка будет организована на площади перед зданием пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского в предстоящий четверг, 4 апреля.

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Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области, мероприятие, к участию в котором приглашаются все желающие, начнется в 15.00.

Зарядка состоится в преддверии Всемирного дня здоровья, который ежегодно отмечается 7 апреля.

В этом году в его честь будет проводиться всероссийская акция «Будь здоров». Как ожидается, она объединит более 1 млн. человек. Специалисты и добровольцы из сферы здравоохранения займутся популяризацией здорового питания. Запланированы открытые уроки, тренинги и другие мероприятия.