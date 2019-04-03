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На вокзале Пенза-I открыты бизнес-зал и переговорная комната

16:15 | 03.04.2019 | Общество

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Пенза, 3 апреля 2019. PenzaNews. Бизнес-зал и переговорная комната открыты в здании железнодорожного вокзала станции Пенза-I. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила пресс-секретарь Пензенского региона Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Валерия Митякина.

На вокзале Пенза-I открыты бизнес-зал и переговорная комната

Фото: пресс-служба Пензенского региона КбшЖД

По ее словам, они расположены рядом с залом повышенной комфортности на втором этаже здания.

«Бизнес-зал оснащен кондиционером, мягкой мебелью, журнальными столиками, ячейками для хранения малогабаритной ручной клади и комфортабельной санитарно-бытовой комнатой, где можно принять душ и привести в порядок одежду. Пассажиры могут воспользоваться высокоскоростным доступом в интернет и персональным компьютером, посмотреть телевизор или почитать прессу, заказать еду и напитки», — пояснила собеседница агентства.

Валерия Митякина добавила, что там же предусмотрен детский уголок, оборудованный игрушками и мебелью.

«Переговорная комната оснащена мебелью и оборудованием для проведения деловых переговоров и официальных встреч», — уточнила она.

Пресс-секретарь отметила, что за пользование соответствующими услугами предусмотрена почасовая оплата.

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