Здание ДОСААФ на улице Восточной в Пензе предложено передать региону Общество

Пенза, 3 апреля 2019. PenzaNews. Перспективы передачи здания реготделения «Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России», расположенного на улице Восточной в Пензе, в ведение региона необходимо рассмотреть в ближайшее время в связи с тем, что у подразделения ДОСААФ не хватает средств на его содержание. Такое мнение выразил губернатор Иван Белозерцев.

Фото: Pnzreg.ru

«Я вижу выход в передаче помещений в собственность либо долгосрочную аренду Пензенской области», — сказал он в ходе визита в учреждение в среду, 3 апреля.

Глава региона добавил, что за средств средств регионального бюджета можно провести капитальный ремонт, надлежащим образом оснастить здание и организовать в нем кадетский корпус, который будет функционировать как школа-интернат для подростков, намеревающихся связать свою судьбу со службой в вооруженных силах.

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«Помещения легко адаптировать под специализированное учебное заведение. Я планирую предложить этот вариант председателю ЦК ДОСААФ РФ Александру Петровичу Колмакову. Можно попробовать заключить соответствующее соглашение с министерством обороны страны», — отметил Иван Белозерцев.

Губернатор предложил продумать специализацию учреждения, например, готовить в нем связистов или IT-cпециалистов.

«Возможно, [следует] набирать по квоте одаренных детей из малообеспеченных семей, семей военных, потерявших кормильца, ребят из сельской местности, мечтающих о военной службе», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба облправительства.