В Пензе в апреле пройдет всероссийская выставка «Туризм, отдых и оздоровление» Общество

Пенза, 4 апреля 2019. PenzaNews. Всероссийская выставка «Туризм, отдых и оздоровление – 2019» пройдет в киноконцертном зале «Пенза» 26 и 27 апреля.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Организаторами мероприятия выступили облправительство, министерство культуры и туризма Пензенской области, а также торгово-промышленная палата региона.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в оргкомитете выставки, на ней будет представлено несколько тематических разделов.

Один из них объединит туристические компании, предлагающие активный, приключенческий, круизный и детский отдых. Также посетители смогут узнать об услугах, оказываемых в санаториях, пансионатах, базах отдыха и туркомплексах. Кроме того, о своей деятельности расскажут специалисты гостиниц, отелей, кемпингов, ресторанов и кафе.

Еще один раздел будет посвящен сувенирной продукции.

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Помимо этого, намечено познакомить потенциальных туристов с услугами по перевозке пассажиров и наземному обслуживанию.

Подготовлена и деловая программа. В ходе выставки будут проведены мастер-классы на тему «Организация и развитие гастрономического туризма» и «Как продавать туристический продукт в 2019 году, даже если у вас нет сверхбюджетов?»

Также состоится панельная дискуссия, посвященная организации отдыха и туризма в холодный сезон.

Во время выставки, которая будет работать с 9.00 до 17.00, планируется провести розыгрыш призов.