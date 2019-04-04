В Пензе в апреле пройдет всероссийская выставка «Туризм, отдых и оздоровление»
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Пенза, 4 апреля 2019. PenzaNews. Всероссийская выставка «Туризм, отдых и оздоровление – 2019» пройдет в киноконцертном зале «Пенза» 26 и 27 апреля.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Организаторами мероприятия выступили облправительство, министерство культуры и туризма Пензенской области, а также торгово-промышленная палата региона.
Как сообщили ИА «PenzaNews» в оргкомитете выставки, на ней будет представлено несколько тематических разделов.
Один из них объединит туристические компании, предлагающие активный, приключенческий, круизный и детский отдых. Также посетители смогут узнать об услугах, оказываемых в санаториях, пансионатах, базах отдыха и туркомплексах. Кроме того, о своей деятельности расскажут специалисты гостиниц, отелей, кемпингов, ресторанов и кафе.
Еще один раздел будет посвящен сувенирной продукции.
Фоторепортаж
Выставка «Туризм, отдых и оздоровление – 2018»
Помимо этого, намечено познакомить потенциальных туристов с услугами по перевозке пассажиров и наземному обслуживанию.
Подготовлена и деловая программа. В ходе выставки будут проведены мастер-классы на тему «Организация и развитие гастрономического туризма» и «Как продавать туристический продукт в 2019 году, даже если у вас нет сверхбюджетов?»
Также состоится панельная дискуссия, посвященная организации отдыха и туризма в холодный сезон.
Во время выставки, которая будет работать с 9.00 до 17.00, планируется провести розыгрыш призов.