Пензенские спасатели-водолазы отработали приемы погружения под лед в непростых условиях Общество

Пенза, 4 апреля 2019. PenzaNews. Водолазы поисково-спасательной службы отработали приемы погружения под лед в усложненных условиях — при низких температурах и ограниченной видимости — на Сурском водохранилище вблизи санатория «Березовая роща» в Пензенской области в период с 1 по 4 апреля.

Фото: Pozhar.pnzreg.ru

Тренировочные сборы прошли на базе спасательной станции пензенского пожарно-спасательного центра.

В ходе них особое внимание было уделено соблюдению мер безопасности. Специалистами проводилось предварительное обследование ледяного покрова, определение его несущей способности, обеспечивалось надежное размещение водолазной техники и снаряжения.

На сайте пожарно-спасательного центра подчеркивается, что при выполнении работ со льда, под ним и при отрицательных температурах воздуха было обеспечено строгое соблюдение требований охраны труда.