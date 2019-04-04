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Пензенские спасатели-водолазы отработали приемы погружения под лед в непростых условиях

16:14 | 04.04.2019 | Общество

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Пенза, 4 апреля 2019. PenzaNews. Водолазы поисково-спасательной службы отработали приемы погружения под лед в усложненных условиях — при низких температурах и ограниченной видимости — на Сурском водохранилище вблизи санатория «Березовая роща» в Пензенской области в период с 1 по 4 апреля.

Пензенские спасатели-водолазы отработали приемы погружения под лед в непростых условиях

Фото: Pozhar.pnzreg.ru

Тренировочные сборы прошли на базе спасательной станции пензенского пожарно-спасательного центра.

В ходе них особое внимание было уделено соблюдению мер безопасности. Специалистами проводилось предварительное обследование ледяного покрова, определение его несущей способности, обеспечивалось надежное размещение водолазной техники и снаряжения.

На сайте пожарно-спасательного центра подчеркивается, что при выполнении работ со льда, под ним и при отрицательных температурах воздуха было обеспечено строгое соблюдение требований охраны труда.

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