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Массовая зарядка в честь Всемирного дня здоровья прошла в Пензе под дождем

19:18 | 04.04.2019 | Общество

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Пенза, 4 апреля 2019. PenzaNews. Массовая зарядка, организованная на площади перед зданием пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского в преддверии Всемирного дня здоровья, который будет отмечаться 7 апреля, прошла под дождем.

Массовая зарядка в честь Всемирного дня здоровья прошла в Пензе под дождем

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Несмотря на непогоду, студенты пензенского медицинского колледжа в жилетах с надписью «Мы за здоровый образ жизни» выполнили под музыку несколько упражнений.

Как сообщила ИА «PenzaNews» заместитель главного врача пензенского областного центра медицинской профилактики Ирина Пузракова, основная задача этой акции — побудить жителей повысить физическую активность.

«Мы своим примером наглядно показываем, что вести активный образ жизни абсолютно необходимо любому человеку в любом возрасте», — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что физические нагрузки, как и рациональное питание, являются залогом активного долголетия.

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