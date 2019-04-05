Пожароопасный сезон объявлен в Пензенской области с 15 апреля Общество

Пенза, 5 апреля 2019. PenzaNews. Календарный период прохождения пожароопасного сезона на территории Пензенской области определен с 15 апреля по 15 октября. Об этом говорится в постановлении регионального правительства, которое подписал губернатор Иван Белозерцев.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В соответствии с документом, создана межведомственная рабочая группа, которая займется подготовкой проектов решений, направленных на борьбу с лесными пожарами, а также оценкой готовности муниципальных образований Пензенской области к действиям в указанный период. Ее возглавил заместитель председателя регионального правительства Дмитрий Семенов.

Кроме того, утвержден перечень населенных пунктов Пензенской области, подверженных угрозе лесных пожаров. Всего в перечне их значится 100 с количеством жилых домов свыше 23 тыс., около 1,5 тыс. дач и численностью постоянного населения более 51 тыс. человек.

Минлесхозу Пензенской области совместно с другими ведомствами предстоит организовать смотры, учения и тренировки по проверке готовности сил и средств территориальной и функциональных подсистем единой государственной системы предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Также запланирован ряд других мероприятий.