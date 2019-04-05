Бульвар на улице Каракозова в Пензе предложено переименовать в сквер Радиоэлектроники Общество

Пенза, 5 апреля 2019. PenzaNews. Представители промышленных предприятий, расположенных в Железнодорожном районе Пензы, предложили переименовать бульвар на улице Каракозова в сквер Радиоэлектроники.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба мэрии, соответствующая идея была озвучена в ходе встречи главы администрации Пензы Виктора Кувайцева с промышленниками, состоявшейся в пятницу, 5 апреля.

По словам мэра, этот вопрос необходимо проработать.

«Мы рассмотрим с нашими специалистами, архитекторами возможную тематику этой зеленой зоны, ее наполнение, как можно развить эту территорию», — сказал Виктор Кувайцев.

Он поручил главе администрации Железнодорожного района Пензы Олегу Денисову организовать встречу, посвященную разработке схемы проекта и его дальнейшей реализации.