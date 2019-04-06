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В Пензе изменят порядок движения по мосту на улице Токарной

10:45 | 06.04.2019 | Общество

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Пенза, 6 апреля 2019. PenzaNews. Временная схема дорожного движения будет введена в районе моста на улице Токарной в Пензе в связи с обрушением нескольких тротуарных плит. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

В Пензе изменят порядок движения по мосту на улице Токарной. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Одну полосу [необходимо] оставить для транспорта, другую — выделить для передвижения пешеходов, обозначить потоки барьерными ограждениями, рассмотреть возможность светофорного регулирования на объекте», — сказал он в ходе внеочередного заседания городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в субботу, 6 апреля.

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В качестве альтернативных путей было предложено использовать улицу Ростовскую.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, в настоящее время принимаются меры по ликвидации последствий частичного обрушения — рабочие убирают обломки плит, огораживают участок.

По предварительным данным департамента ЖКХ Пензы, дорожная часть путепровода не вызывает опасений. На данном этапе требуется ремонт балок, замена тротуарных плит и ограждений в пешеходной зоне.

В ближайшее время планируется провести дополнительное обследование сооружения, после чего будет принято решение о дальнейших мероприятиях и финансировании работ.

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