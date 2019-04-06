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Пензенцы, ограниченные в праве управления транспортом, задолжали почти 200 млн. рублей

13:25 | 06.04.2019 | Общество

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Пенза, 6 апреля 2019. PenzaNews. Более 1,8 тыс. жителей Пензенской области ограничены в праве управления транспортными средствами из-за долгов на 194 млн. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила официальный представитель регионального управления ФССП России Яна Загребельная.

Пензенцы, ограниченные в праве управления транспортом, задолжали почти 200 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По ее словам, граждане не всегда воспринимают эту меру всерьез. В качестве примера она привела 24-летнего жителя Белинского района, который после увольнения перестал перечислять алименты на содержание своего 4-летнего сына.

«Он накопил долг в 73 тыс. рублей и скрывался от судебных приставов. В связи с отъездом мужчины из района его объявили в розыск, по отношению к нему были применены ограничения в праве выезда за пределы Родины и управления транспортным средством», — сказала Яна Загребельная.

Она добавила, что злоумышленник попался за рулем машины, когда направлялся навестить родных.

«В Пензенской области автомобиль был остановлен на посту ГИБДД для проверки документов, где и выяснилось, что водитель не имеет права управлять машиной», — пояснила представитель УФССП.

Яна Загребельная отметила, что после этого должник погасил всю сумму, а за уклонение от уплаты алиментов суд назначил ему наказание в виде 40 часов обязательных работ.

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