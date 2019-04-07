Пензенские пожарные за три месяца почти 250 раз выезжали по ложным вызовам Общество

Пенза, 7 апреля 2019. PenzaNews. Дежурные караулы и сотрудники отделений федеральной противопожарной службы Пензенской области совершили 244 выезда по ложным сообщениям или ошибочного срабатывания сигнализации за первые три месяца 2019 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

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В ведомстве уточнили, что всего в I квартале зафиксировано 977 выездов по тревоге: 279 из них были связаны с авариями и ликвидацией последствий ДТП, 454 — с тушением пожаров и возгораний.

«Зарегистрировано шесть социально значимых происшествий, 384 пожара, в результате которых погибли 33 человека, травмированы 16, спасены 52», — добавили в пресс-службе.