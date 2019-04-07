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В Пензе открыт прием заявок на конкурс лидеров детских и молодежных организаций

15:15 | 07.04.2019 | Общество

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Пенза, 7 апреля 2019. PenzaNews. Министерство образования Пензенской области начало прием заявок на региональный конкурс «Лидер детской, молодежной общественной организации».

В Пензе открыт прием заявок на конкурс лидеров детских и молодежных организаций. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его итогам будут выбраны лучшие руководители общественных объединений в пяти возрастных категориях от 14 до 30 лет и лидер школьной службы примирения от 14 до 18 лет.

Заявки можно подать через сайт «Молодежь России» до 20 апреля.

Победители конкурса будут рекомендованы для участия во всероссийском конкурсе руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века».

Также лучший участник в номинации «Лидер детского или молодежного общественного объединения 16–17 лет» будет рекомендован для присуждения ему денежного поощрения, сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.

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