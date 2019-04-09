Мэр Пензы призвал заняться судьбой заброшенных частных домов Общество

Пенза, 9 апреля 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев призвал сотрудников соответствующих управлений и ведомств заняться судьбой заброшенных частных домов, портящих архитектурный облик города.

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«Отдельно хотел заострить внимание на тех территориях, которые у нас в какой-то момент стали ничьими. На самом деле они имеют хозяев, но либо это сгоревшие дома, либо полуразрушенные. Хозяева не проживают в этих домах, не стремятся к тому, чтобы в ближайшее время их привести в порядок. Надо их призывать к этому», — сказал мэр в ходе совещания, состоявшегося в администрации Пензы во вторник, 9 апреля.

Виктор Кувайцев пояснил, что в тех случаях, когда у городских чиновников нет полномочий по составлению административных протоколов за нарушение требований в сфере благоустройства, необходимо работать во взаимодействии с Госжилстройтехинспекцией Пензенской области.

«Это касается и тех строений, про которые я говорю. Таких строений у нас несколько. Они есть в каждом районе. Мы [...] насчитываем по «красным линиям» порядка 13 объектов, которые не то что облик города портят, они являются пристанищем для всех, в том числе и для асоциальных элементов, поэтому там тоже надо порядок наводить», — отметил мэр Пензы.