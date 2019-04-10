Сергей Щеткин наградил жителя Пензы, задержавшего вооруженного мужчину Общество

Пенза, 10 апреля 2019. PenzaNews. Начальник управления МВД России по Пензенской области Сергей Щеткин вручил благодарственное письмо жителю Пензы Борису Райскому за содействие сотрудникам полиции.

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Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, в ходе совещания с руководителями подразделений органов внутренних дел, состоявшегося в минувший вторник, 9 апреля, мужчина был награжден за то, что задержал вооруженного злоумышленника и передал его прибывшим на место полицейским.

Также Сергей Щеткин вручил погоны 10 сотрудникам, получившим звание младшего лейтенанта. Среди них были участковые, инспекторы ДПС, следователи и представители других служб.

Начальник УМВД пожелал им успешной работы на благо Отечества.