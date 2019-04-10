Владимир Сазанов скончался на 78-м году жизни Общество

Пенза, 10 апреля 2019. PenzaNews. Советский партийный и хозяйственный деятель Владимир Сазанов, внесший значительный вклад в развитие Пензы, скончался на 78-м году жизни.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Соболезнования родным и близким покойного выразили губернатор Иван Белозерцев, председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин, главный федеральный инспектор по региону Дмитрий Каденков, мэр Пензы Виктор Кувайцев и глава города Николай Тактаров.

«Владимир Александрович всю свою жизнь посвятил развитию Пензенской области. Обладая глубокими и разносторонними знаниями, лучшими качествами общественного деятеля, умением найти подход к решению самых сложных вопросов, он пользовался бесспорным уважением коллег, подчиненных и всех, кто его знал», — говорится в некрологе.

В нем добавляется, что в сложный период перестройки и в 1990-е годы, занимая руководящие должности, Владимир Сазанов оперативно решал проблемы, возникавшие в регионе.

«Владимир Александрович Сазанов на любом посту проявлял яркий талант организатора, был чутким и справедливым руководителем, умел расположить к себе людей. К нему можно было обратиться за советом и помощью в самых сложных вопросах как к человеку с огромным профессиональным и жизненным опытом. Уход Владимира Александровича из жизни — это тяжелая утрата. Благодарная память о нем останется в сердцах жителей Пензенской области», — отмечается в тексте.

Сазанов Владимир Александрович начал трудовую деятельность в 1959 году слесарем треста «Спецстрой».

В 1964 году окончил Пензенский инженерно-строительный институт.

В 1970 году стал механиком саратовского управления треста «Волгапродмонтаж», начал заниматься партийной работой по линии КПСС, с 1986 по 1990 годы был первым секретарем пензенского горкома партии.

В 1988 году окончил Академию общественных наук при ЦК КПСС.

В 1991 году стал председателем пензенского городского Совета народных депутатов.

С 1992 года был уполномоченным исполнительной дирекции ассоциации «Большая Волга».

В 1993 году работал заместителем председателя комитета по управлению госимуществом Пензенской области, затем — до 1995 года — совмещал этот пост с должностью заместителя главы администрации региона.

В 1985–1998 годах был первым заместителем руководителя федеральной дирекции автодороги «Москва — Самара», а затем — заместителем.

В 1998 году возглавил управление по информации, культуре и связям с общественностью администрации Пензенской области, а после — соответствующее министерство.

В 1999–2000 годах был руководителем аппарата губернатора Пензенской области, затем возглавил комитет Пензенской области по лицензированию.

В 2001 году стал начальником ГУ «Главпензгосэкспертиза».

С 2002 года был директором пензенского филиала федерального лицензионного центра Росстрой, с 2005 —руководил АНО «Пензенский учебный центр».