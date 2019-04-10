Лучшим участковым в Пензенской области стал полицейский из Лунинского района Общество

Пенза, 10 апреля 2019. PenzaNews. Старший лейтенант полиции из межмуниципального отдела МВД России «Лунинский» Александр Тришкин одержал победу в региональном этапе конкурса «Лучший по профессии» в Пензенской области среди участковых уполномоченных.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Второе место занял капитан полиции Алексей Юматов, представлявший межмуниципальный отдел МВД России по ЗАТО Заречный.

Третьим стал старший лейтенант полиции Андрей Терехин из ОМВД России по Пензенскому району.

Победителей и призеров конкурса поздравил лично начальник управления МВД России по Пензенской области Сергей Щеткин.

По данным ведомства, всего в состязании приняли участие 26 полицейских, показавших лучшие результаты в своих территориальных подразделениях. Во время конкурса они прошли испытания по служебной, медицинской, правовой и криминалистической подготовке, а также продемонстрировали навыки владения боевыми приемами борьбы и обращения с огнестрельным оружием.

Старший лейтенант полиции Александр Тришкин служит в органах внутренних дел с 2014 года. Он обслуживает административный участок на границе с Мордовией. В его состав входят такие села, как Большой Вьяс, Лесной Вьяс, София и Александрия, с населением в 3,5 тыс. человек.

В июле 2019 года Александр Тришкин представит Пензенскую область на всероссийском этапе конкурса профессионального мастерства.