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В пензенских семьях за три месяца на свет появились около 540 третьих и последующих детей

08:50 | 11.04.2019 | Общество

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Пенза, 11 апреля 2019. PenzaNews. 538 третьих и последующих детей родились в Пензенской области за январь–март 2019 года, что на 30 больше, чем за аналогичный период 2018-го. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минтруда.

В пензенских семьях за три месяца на свет появились около 540 третьих и последующих детей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ведомстве уточнили, что на выплату четырех видов пособий за I квартал в совокупности направлено около 153 млн. рублей, в том числе 59 млн. рублей — из регионального бюджета.

«4 тыс. 945 многодетных семей получили ежемесячное пособие при рождении третьего и последующих детей», — пояснили в министерстве.

В Пензенской области семьям, воспитывающим троих и более детей, выплачивается четыре вида пособий на каждого ребенка. Три из них ежемесячные: до достижения ребенком возраста трех лет — 9 тыс. 398 рублей, на третьего ребенка в возрасте от 3 до 16 лет — 560 рублей, от 6 лет до окончания учебы в школе — 290 рублей. Кроме того, предусмотрена ежегодная денежная выплата на детей в возрасте до 6 лет в сумме 610 рублей.

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