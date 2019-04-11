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Сетевым магазинам следует усилить борьбу с фальсификатом — Нина Богач

15:38 | 11.04.2019 | Общество

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Пенза, 11 апреля 2019. PenzaNews. Сетевые магазины, работающие на территории Пензенской области, должны осуществлять более строгий контроль с целью недопущения попадания на прилавки фальсифицированной продукции. Такое мнение выразила начальник управления рынка продовольствия и лицензирования министерства сельского хозяйства региона Нина Богач.

Сетевым магазинам следует усилить борьбу с фальсификатом — Нина Богач

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он напомнила, что сертификация и использование системы «Меркурий» не освобождают от этого.

По словам Нины Богач, в ходе изучения ассортимента продукции в федеральных торговых сетях на территории Пензы она увидела творог «Вкусный день», состав которого вызывает нарекания.

«Это действительно фальсифицированный продукт. Я не боюсь сказать это, что имеется там присутствие пальмового масла, но тем не менее в ваших торговых сетях данный продукт присутствует», — сказала она в ходе совещания с представителями торговли и заместителями глав администраций районов Пензенской области, состоявшегося в правительстве региона в четверг, 11 апреля.

Руководитель управления добавила, что фальсификат нередко встречается среди дешевых сыров.

«В настоящее время торговые сети «Магнит», «Пятерочка» и «Spar» не заключили договоры с Роспотребнадзором в рамках программы производственного контроля», — отметила Нины Богач.

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