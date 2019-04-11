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В Пензе 65 автобусов и троллейбусов приспособлены для инвалидов — Юлия Еремина

17:21 | 11.04.2019 | Общество

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Пенза, 11 апреля 2019. PenzaNews. 65 автобусов и троллейбусов, осуществляющих перевозку пассажиров в Пензе, приспособлены для инвалидов. Об этом сообщила начальник городского управления транспорта и связи Юлия Еремина.

В Пензе 65 автобусов и троллейбусов приспособлены для инвалидов — Юлия Еремина. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На маршрутах работают 44 автобуса большого класса и 21 троллейбус, соответствующие требованиям по перевозке людей с ограниченными возможностями и других маломобильных групп населения, которые оборудованы откидными аппарелями для посадки и высадки», — сказала она в ходе заседания постоянной комиссии городской думы по социально-экономическому развитию, промышленности, транспорту, связи и предпринимательской деятельности в четверг, 11 апреля.

Юлия Еремина уточнила, что всего в Пензе насчитывается 60 муниципальных маршрутов регулярных перевозок: по шести следуют троллейбусы, по четырем — автобусы большого класса, еще по 50 — малого.

По ее словам, в связи с поступившими обращениями жителей и перевозчиков в 2018 году было оптимизировано 27 маршрутов.

Начальник управления также проинформировала депутатов о том, что ежегодно наблюдается тенденция снижения пассажиропотока, сообщает пресс-служба мэрии.

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