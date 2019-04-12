Сирены включат в Пензенской области 16 апреля Общество

Пенза, 12 апреля 2019. PenzaNews. Сирены будут включены в Пензенской области во вторник, 16 апреля, с целью проверки работы комплексной системы экстренного оповещения населения о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе главного управления МЧС России по Пензенской области, это станет одним из элементов всероссийских командно-штабных учений по отработке вопросов, связанных с обеспечением безаварийного пропуска весеннего половодья и защитой населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от пожаров. Мероприятия запланированы на 16–18 апреля.

На второй день намечены практические учебные мероприятия с элементами эвакуации из зоны возможного затопления. Вблизи острова Пески в Пензе будут отработаны действия в случае спасения людей на водных объектах.

В ходе третьего дня ведомствам и службам предстоит отработать взаимодействие при возникновении природного пожара.