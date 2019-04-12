В гордуме Пензы обеспокоились, что на кладбищах закончатся свободные места Общество

Пенза, 12 апреля 2019. PenzaNews. Заместитель главы Пензы на непостоянной основе, руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме, генеральный директор ООО «Строительный ресурс» Владимир Мутовкин поднял вопрос о необходимости открытия в региональном центре нового кладбища.

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«О том, что это необходимо, мы говорили еще два года назад. Был определен участок, но дальше этого ничего не сдвинулось. Может сложиться такая ситуация, что людей будет негде хоронить», — сказал он в ходе заседания постоянной комиссии гордумы по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству территорий и экологии в пятницу, 12 апреля.

Как пояснил начальник управления ЖКХ Пензы Александр Утин, к настоящему времени подготовлен план работ по обустройству нового кладбища.

При этом он уточнил, что только на реализацию его первого этапа требуется 40 млн. рублей, сообщает пресс-служба гордумы.