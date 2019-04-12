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В гордуме Пензы обеспокоились, что на кладбищах закончатся свободные места

18:47 | 12.04.2019 | Общество

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Пенза, 12 апреля 2019. PenzaNews. Заместитель главы Пензы на непостоянной основе, руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме, генеральный директор ООО «Строительный ресурс» Владимир Мутовкин поднял вопрос о необходимости открытия в региональном центре нового кладбища.

В гордуме Пензы обеспокоились, что на кладбищах закончатся свободные места. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«О том, что это необходимо, мы говорили еще два года назад. Был определен участок, но дальше этого ничего не сдвинулось. Может сложиться такая ситуация, что людей будет негде хоронить», — сказал он в ходе заседания постоянной комиссии гордумы по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству территорий и экологии в пятницу, 12 апреля.

Как пояснил начальник управления ЖКХ Пензы Александр Утин, к настоящему времени подготовлен план работ по обустройству нового кладбища.

При этом он уточнил, что только на реализацию его первого этапа требуется 40 млн. рублей, сообщает пресс-служба гордумы.

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