Внедрять уличное радио в Пензе начнут с остановок — мэр Общество

Пенза, 13 апреля 2019. PenzaNews. Работа уличного радио, которое планируется запустить в Пензе, будет протестирована на примере одного из остановочных павильонов. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил глава городской администрации Виктор Кувайцев.

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«Разработку механизма реализации проекта «Уличное радио» осуществляет МУП «РА «Аншлаг». Планируется оборудование остановочных павильонов программно-аппаратными комплексами цифровой системы оповещения и вещания звуковой информации «Орион», — пояснил собеседник агентства.

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Он добавил, что основная идея этого проекта заключается в своевременном оповещении жителей в случае угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, а также в трансляции социальной и коммерческой информации.

«До конца мая запланировано оборудовать один остановочный павильон для проверки работы комплекса в тестовом режиме», — уточнил Виктор Кувайцев.

Мэр отметил, что урегулирование всех организационных вопросов и подписание соглашения о сотрудничестве между МУП «Рекламное агентство «Аншлаг» и ООО «Орион» запланировано на июнь 2019 года.