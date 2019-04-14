В мэрии Пензы соболезнуют в связи с кончиной Юрия Панина Общество

Пенза, 14 апреля 2019. PenzaNews. Коллектив администрации Пензы выразил соболезнования родным и близким директора комплексного центра социальной помощи семье и детям Ленинского района Юрия Панина, который ушел из жизни в минувшую субботу, 13 апреля.

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«Для всех, кто знал этого замечательного, доброго и порядочного человека, его смерть является невосполнимой, тяжелой личной утратой. Мы выражаем искренние и глубокие соболезнования родным и близким Юрия Владимировича Панина. Светлая память о нем и его делах навсегда останется в наших сердцах», — говорится в тексте некролога.

Церемония прощания с покойным состоится в ритуальном зале пензенской областной больницы имени Н.Н. Бурденко в предстоящий понедельник, 15 апреля, с 11.00 до 12.00.

Юрий Панин будет похоронен на Терновском кладбище.

Панин Юрий Владимирович родился в Пензе 13 апреля 1956 года.

В 1978 году окончил Пензенский политехнический институт по специальности «Конструирование и производство радиоаппаратуры».

Был направлен на Пензенский радиозавод, где работал помощником мастера, старшим инженером сборочного цеха.

С мая 1979 года по сентябрь 1986 года трудился в Пензенском политехническом институте в должности инженера, затем — заведующего лабораторией.

С сентября 1986 года по июнь 1994 года был инженером ПНУЦ.

С июня 1994 года по февраль 1996 года — исполнительный директор фонда социальной поддержки Ленинского района Пензы.

26 февраля 1996 года начал трудовую деятельность в комплексном центре социальной помощи семье и детям Ленинского района Пензы в качестве заместителя директора, 4 июня 2008 года возглавил учреждение.

Был награжден почетными грамотами главы города, мэра, Законодательного собрания Пензенской области, министерства здравоохранения и социального развития России.

Вырастил двоих сыновей, прожив в браке с супругой 40 лет.