EN
14:37:09 Воскресенье, 14 апреля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В мэрии Пензы соболезнуют в связи с кончиной Юрия Панина

09:58 | 14.04.2019 | Общество

Печать

Пенза, 14 апреля 2019. PenzaNews. Коллектив администрации Пензы выразил соболезнования родным и близким директора комплексного центра социальной помощи семье и детям Ленинского района Юрия Панина, который ушел из жизни в минувшую субботу, 13 апреля.

В мэрии Пензы соболезнуют в связи с кончиной Юрия Панина. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Для всех, кто знал этого замечательного, доброго и порядочного человека, его смерть является невосполнимой, тяжелой личной утратой. Мы выражаем искренние и глубокие соболезнования родным и близким Юрия Владимировича Панина. Светлая память о нем и его делах навсегда останется в наших сердцах», — говорится в тексте некролога.

Церемония прощания с покойным состоится в ритуальном зале пензенской областной больницы имени Н.Н. Бурденко в предстоящий понедельник, 15 апреля, с 11.00 до 12.00.

Юрий Панин будет похоронен на Терновском кладбище.

Панин Юрий Владимирович родился в Пензе 13 апреля 1956 года.

В 1978 году окончил Пензенский политехнический институт по специальности «Конструирование и производство радиоаппаратуры».

Был направлен на Пензенский радиозавод, где работал помощником мастера, старшим инженером сборочного цеха.

С мая 1979 года по сентябрь 1986 года трудился в Пензенском политехническом институте в должности инженера, затем — заведующего лабораторией.

С сентября 1986 года по июнь 1994 года был инженером ПНУЦ.

С июня 1994 года по февраль 1996 года — исполнительный директор фонда социальной поддержки Ленинского района Пензы.

26 февраля 1996 года начал трудовую деятельность в комплексном центре социальной помощи семье и детям Ленинского района Пензы в качестве заместителя директора, 4 июня 2008 года возглавил учреждение.

Был награжден почетными грамотами главы города, мэра, Законодательного собрания Пензенской области, министерства здравоохранения и социального развития России.

Вырастил двоих сыновей, прожив в браке с супругой 40 лет.

Загрузка...
Читайте также
Вступил в силу приговор двум бывшим чиновницам Сосновоборского района В Пензе в рамках «Библионочи» пройдут встречи с поэтами и мастер-классы
Пензенские приставы 26 апреля помогут жителям узнать о долгах В Пензе вор украл из аптеки восемь тюбиков крема
Виктор Кувайцев поблагодарил жителей Пензы, вышедших на субботник В Пензенской области выясняют обстоятельства гибели мужчины в поле
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама