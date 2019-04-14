Пензенские приставы 26 апреля помогут жителям узнать о долгах Общество

Пенза, 14 апреля 2019. PenzaNews. Мобильные пункты службы судебных приставов будут действовать в многолюдных местах Пензы в пятницу, 26 апреля, чтобы жители могли при помощи специалистов проверить наличие информации об имеющихся долгах в банке данных исполнительных производств.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления ФССП России, планируется, что сотрудники ведомства в рамках всероссийской информационной акции «Узнай о своих долгах» будут ждать желающих получить консультацию на автовокзале и в районе Центрального рынка.

Кроме того, акция пройдет во всех структурных подразделениях управления.

В ведомстве напомнили, что также граждане России в любое время могут узнать о наличии долгов самостоятельно с помощью онлайн-сервиса на официальном сайте службы судебных приставов.