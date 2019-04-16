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На улице Белинского в Пензе обустроят парковку

14:47 | 16.04.2019 | Общество

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Пенза, 16 апреля 2019. PenzaNews. Организованная парковка будет обустроена взамен стихийной на улице Белинского в Пензе в рамках благоустройства территории вблизи Спасского кафедрального собора. Это этом сообщил глава администрации города Виктор Кувайцев.

На улице Белинского в Пензе обустроят парковку. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он напомнил, что благоустройство в районе улиц Карла Маркса, Белинского, Лермонтова и Советской ведется параллельно с обновлением оборонительного вала и строительством лестницы от улицы Кирова к Спасскому кафедральному собору.

«Мы там не только территорию сделаем, но и по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируем улицу Белинского. Там будет достаточное количество парковочных мест», — сказал Виктор Кувайцев в ходе совещания в мэрии во вторник, 16 апреля.

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