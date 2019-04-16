В Пензе брошенные машины станут собственностью города
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Пенза, 16 апреля 2019. PenzaNews. Брошенные на улицах Пензы автомобили планируется эвакуировать, признавать бесхозяйными и передавать в собственность города.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Порядок выявления, учета, перемещения, хранения и вскрытия таких транспортных средств утвержден постановлением администрации Пензы от 26 февраля, которое вступило в силу.
«Ряд брошенных и неиспользуемых транспортных средств будет считаться бесхозяйным, исходя из признаков бесхозяйности, которые мы определили в положении. Это разукомплектованность, отсутствие каких-то узлов, агрегатов, скопление мусора внутри этих автомобилей», — пояснил начальник правового управления Пензы Всеволод Пилипенко.
По его словам, для этого будут созданы специальные комиссии из представителей районных администраций и управления муниципального имущества.
«Будут приглашаться сотрудники ГИБДД, которые будут помогать со вскрытием автомобиля, если необходимо, чтобы установить данные владельца — посмотреть VIN-код», — добавил руководитель управления.
Всеволод Пилипенко уточнил, что при поступлении сообщения о наличии такого транспорта, комиссия в течение трех дней совершит выезд на место для составления соответствующего акта, после чего в течение месяца будут разыскивать собственника с помощью запросов в ведомства, расклейки объявлений и публикации информации в муниципальной газете.
«Если собственник не найден, тогда этот автомобиль перемещается на спецстоянку по контракту, который будет заключен с управлением муниципального имущества. Там он находится определенное время, в течение которого мы продолжаем искать собственника. Если в течение 30 дней после того, как это транспортное средство находится на автомобильной стоянке, собственник не найден, тогда управление муниципального имущества подает в суд и признает имущество бесхозяйным», — сказал он, добавив, что в этом случае машиной будут распоряжаться в соответствии с потребностями города.
Начальник правового управления пояснил, что если собственник будет найден, то он обязуется компенсировать понесенные затраты.
«Сейчас администрации районов выявляют ориентировочное количество таких транспортных средств брошенных. [...] Я думаю, что примерно около 40 таких транспортных средств уже есть в целом», — предположил Всеволод Пилипенко.
Он уточнил, что жители могут сообщить о бесхозяйных автомобилях по телефонам районных администраций.
«Мы делаем из этого максимально открытую и прозрачную деятельность. Нет никакой цели что-то под покровом ночи втихую увезти», — подчеркнул начальник управления.