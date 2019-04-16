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В Пензенской области за три месяца изъято семь партий хлебобулочных изделий

16:40 | 16.04.2019 | Общество

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Пенза, 16 апреля 2019. PenzaNews. Семь партий нестандартных хлебобулочных изделий общим весом около 30 кг изъято в Пензенской области в I квартале 2019 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В Пензенской области за три месяца изъято семь партий хлебобулочных изделий. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ведомстве уточнили, что за этот период 36 образцов выпечки были исследованы по санитарно-химическим показателям, 191 — по физико-химическим, восемь — по радиологическим, 43 — по микробиологическим, 13 — на содержание ГМО.

«По результатам экспертизы было выявлено несоответствие двух образцов по физико-химическим показателям. Неудовлетворительных проб по микробиологическим, санитарно-химическим показателям, в том числе солям тяжелых металлов и микотоксинам не выявлено. Наличие ГМО и радиоактивных веществ в пробах хлебобулочных изделий не обнаружено», — пояснили в Роспотребнадзоре.

В управлении отметили, что в связи с выявлением нестандартной продукции приняты меры административного воздействия.

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