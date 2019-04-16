Подведены итоги конкурса профмастерства сотрудников правовых подразделений УМВД Общество

Пенза, 16 апреля 2019. PenzaNews. Юрисконсульт правового отдела УМВД России по Пензенской области капитан внутренней службы Роман Афанасенко одержал победу на региональном этапе конкурса профмастерства «Лучший по профессии» среди сотрудников правовых подразделений ведомства.

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Он представит регион на окружном этапе в Казани.

Второе место занял начальник правового отделения управления МВД России по городу Пензе майор внутренней службы Надежда Чернова.

Третьим стал старший юрисконсульт правового отдела регионального УМВД майор внутренней службы Максим Истомин.

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Пензенской области, участники конкурса прошли испытания по специальной и медицинской подготовке. Кроме того, они продемонстрировали свою физическую форму, владение боевыми приемами борьбы и огнестрельным оружием.