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Мэр Пензы считает, что нужно активнее объяснять людям, чем опасно сжигание листвы

10:45 | 17.04.2019 | Общество

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Пенза, 17 апреля 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев призвал ответственных лиц обратить особое внимание при работе с населением на комплекс профилактических мер, направленных на предупреждение возникновения пожаров.

Мэр Пензы считает, что нужно активнее объяснять людям, чем опасно сжигание листвы

Фото: Penza-gorod.ru

«Работы по обеспечению первичных мер пожарной безопасности проводятся. Необходимо также активнее взаимодействовать с жителями частного сектора и дачниками — устанавливается теплая погода, пензенцы занимаются уборкой своих приусадебных участков. Надо предупреждать их, что недопустимо сжигать собранную листву и мусор. Это чревато возникновением масштабных пожаров», — сказал Виктор Кувайцев в ходе объезда территорий, где с наступлением весенне-летнего периода и теплой погоды могут возникнуть пожары.

Он также распорядился убрать мусор на этих территориях.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в частности, Виктор Кувайцев посетил участок между улицами Пушкари и Рябова, где произошло возгорание на площади 1 га.

В настоящее время пожар локализован. Для ликвидации его последствий на место выезжали 15 специалистов и три единицы техники.

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