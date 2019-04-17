Мэр Пензы считает, что нужно активнее объяснять людям, чем опасно сжигание листвы Общество

Пенза, 17 апреля 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев призвал ответственных лиц обратить особое внимание при работе с населением на комплекс профилактических мер, направленных на предупреждение возникновения пожаров.

Фото: Penza-gorod.ru

«Работы по обеспечению первичных мер пожарной безопасности проводятся. Необходимо также активнее взаимодействовать с жителями частного сектора и дачниками — устанавливается теплая погода, пензенцы занимаются уборкой своих приусадебных участков. Надо предупреждать их, что недопустимо сжигать собранную листву и мусор. Это чревато возникновением масштабных пожаров», — сказал Виктор Кувайцев в ходе объезда территорий, где с наступлением весенне-летнего периода и теплой погоды могут возникнуть пожары.

Он также распорядился убрать мусор на этих территориях.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в частности, Виктор Кувайцев посетил участок между улицами Пушкари и Рябова, где произошло возгорание на площади 1 га.

В настоящее время пожар локализован. Для ликвидации его последствий на место выезжали 15 специалистов и три единицы техники.