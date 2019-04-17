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Сводный отряд пензенской полиции отправился в командировку на Северный Кавказ

12:20 | 17.04.2019 | Общество

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Пенза, 17 апреля 2019. PenzaNews. Сводный отряд управления МВД России по Пензенской области отправился на Северный Кавказ в служебную командировку, которая продлится 180 суток.

Сводный отряд пензенской полиции отправился в командировку на Северный Кавказ

Фото: 58.мвд.рф

Проводить сотрудников полиции у здания регионального ведомства на улице Пушкина в среду, 17 апреля, собрались родные, друзья и коллеги.

Обращаясь к собравшимся, начальник УМВД России по Пензенской области Сергей Щеткин отметил, что в служебную командировку для охраны общественного порядка в Чечне направляют самых ответственных сотрудников.

Глава ведомства выразил надежду, что поставленные задачи будут выполнены в полном объеме, и пожелал всем вернуться домой живыми и здоровыми.

Также Сергей Щеткин напомнил бойцам сводного отряда о необходимости строго соблюдать законность и служебную дисциплину, уважать местные традиции и обычаи населения, сообщает пресс-служба управления МВД России по региону.

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