Сводный отряд пензенской полиции отправился в командировку на Северный Кавказ Общество

Пенза, 17 апреля 2019. PenzaNews. Сводный отряд управления МВД России по Пензенской области отправился на Северный Кавказ в служебную командировку, которая продлится 180 суток.

Фото: 58.мвд.рф

Проводить сотрудников полиции у здания регионального ведомства на улице Пушкина в среду, 17 апреля, собрались родные, друзья и коллеги.

Обращаясь к собравшимся, начальник УМВД России по Пензенской области Сергей Щеткин отметил, что в служебную командировку для охраны общественного порядка в Чечне направляют самых ответственных сотрудников.

Глава ведомства выразил надежду, что поставленные задачи будут выполнены в полном объеме, и пожелал всем вернуться домой живыми и здоровыми.

Также Сергей Щеткин напомнил бойцам сводного отряда о необходимости строго соблюдать законность и служебную дисциплину, уважать местные традиции и обычаи населения, сообщает пресс-служба управления МВД России по региону.