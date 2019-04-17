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Объем выплат пензенским семьям, где появился первенец, составил почти 95 млн. рублей

15:23 | 17.04.2019 | Общество

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Пенза, 17 апреля 2019. PenzaNews. 2 тыс. 916 семей, проживающих в Пензенской области, получили за I квартал 2019 года около 94,6 млн. рублей в виде ежемесячной выплаты, которая предоставляется при рождении или усыновлении первого ребенка до достижения им возраста 1,5 лет. Об этом сообщает пресс-служба министерства труда, социальной защиты и демографии региона.

Объем выплат пензенским семьям, где появился первенец, составил почти 95 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным ведомства, размер выплаты в Пензенской области составляет 9 тыс. 398 рублей.

Право на данный вид государственной поддержки имеют семьи, в которых среднедушевой доход не превышает 150% величины прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе — 14 тыс. 380 рублей 50 копеек.

Прием документов для назначения выплаты осуществляется в многофункциональных центрах и органах социальной защиты населения по месту жительства.

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