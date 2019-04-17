На ремонт санатория «Нива» под Пензой направят 9,5 млн. рублей Общество

Пенза, 17 апреля 2019. PenzaNews. 9,5 млн. рублей будет направлено в 2019 году на ремонт детского санатория «Нива», расположенного в деревне Пановке в 25 км от Пензы. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

Фото: Pnzreg.ru

В частности, планируется отремонтировать первый этаж спального корпуса и завершить работы во втором блоке на втором этаже здания.

В 2018 году на подобные цели уже было израсходовано 8,4 млн. рублей. Ремонт проводился в двух блоках спального корпуса. Во все детские комнаты приобретена новая мебель.

В 2017 году была отремонтирована кровля лечебного корпуса и блок третьего этажа спального корпуса, заменено асфальтобетонное покрытие на территории. Затраты составили 7,5 млн. рублей.

Санаторий «Нива» входит в структуру ОАО «Сельская здравница».



Работает круглогодично в 16 смен. Специализируется на лечении детей в возрасте от 6 до 16 лет с заболеваниями глаз и органов дыхания.

За год санаторий принимает на отдых и лечение более 3 тыс. детей.

Во время прохождения смен, выпадающих на учебный год, подростки обучаются по школьной программе.