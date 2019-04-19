Василий Гуськов переизбран на пост главы организации ветеранов ОВД и внутренних войск Общество

Пенза, 19 апреля 2019. PenzaNews. Руководитель общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Пензенской области Василий Гуськов переизбран на данную должность на очередной срок полномочий в ходе отчетно-выборной конференции.

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Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД России, в ней приняли участие 70 делегатов, сотрудники территориальных органов и руководители служб ведомства, а также приглашенные гости.

В ходе конференции был намечен план мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, которые будут направлены на улучшение социально-бытовых условий жизни людей, на чьей судьбе отразились события 1941–1945 годов.