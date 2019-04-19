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Сотрудники Пензенского РУ АО «Транснефть – Дружба» отличились на конкурсе профмастерства

14:09 | 19.04.2019 | Общество

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Пенза, 19 апреля 2019. PenzaNews. Шестеро сотрудников Пензенского районного управления (РУ) АО «Транснефть – Дружба» отличились по итогам второго этапа конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии», в котором приняли участие более 50 представителей основных рабочих специальностей нефтепроводной отрасли.

Сотрудники Пензенского РУ АО «Транснефть – Дружба» отличились на конкурсе профмастерства

Фото: пресс-служба АО «Транснефть – Дружба»

Как сообщает пресс-служба компании, испытания проводились сразу на нескольких площадках. Так, основные состязания состоялись на базе Мичуринского филиала предприятия.

Линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) «Никольское» стала местом демонстрации мастерства операторов товарных, лаборантов химического анализа и лаборантов химанализа по нефтепродуктам.

На ЛПДС «Никольское-1» соревновались трубопроводчики линейные, операторы товарные по нефтепродуктам, слесари по ремонту технологических установок (РТУ), операторы нефтепродуктоперекачивающей станции, слесари по контрольно-измерительным приборам и автоматике (КИПиА), электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования (РиОЭ).

Водители грузового транспорта показывали свое профессиональное мастерство на полигоне, а площадкой для соревнований электрогазосварщиков стало Брянское районное управление.

Помимо выполнения задач, связанных с проверкой знания теории, участники должны были продемонстрировать владение практическими навыками.

В итоге сотрудник Пензенского районного управления АО «Транснефть – Дружба» Алексей Беляев занял первое место в номинации «Водитель грузового автомобиля». Его коллеги Андрей Струльков и Алексей Максин стали вторыми в категориях «Электромонтер по РиОЭ» и «Оператор НППС» соответственно.

Кроме того, представители Пензенского РУ Юлия Циндяйкина, Елена Банкетова и Владимир Щипанов показали третий результат в номинациях «Лаборант химического анализа», «Оператор товарный по нефтепродуктам» и «Слесарь по КИПиА».

Победители второго этапа представят АО «Транснефть – Дружба» в финале конкурса «Лучший по профессии» среди работников организаций системы ПАО «Транснефть». Он пройдет в Самаре на базе АО «Транснефть – Приволга» летом 2019 года.

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