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Мэр Пензы поблагодарил участников конкурса «Успешная семья» за активность

16:01 | 19.04.2019 | Общество

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Пенза, 19 апреля 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев, посетивший церемонию открытия межрайонного этапа регионального фестиваля-конкурса «Успешная семья – 2019» в центре культуры и досуга, поблагодарил присутствующих за активность и стремление поделиться своими успехами.

Мэр Пензы поблагодарил участников конкурса «Успешная семья» за активность

Фото: Penza-gorod.ru

«Семья — это главный жизненный ориентир, источник любви и вдохновения, добра, тепла и уюта. Где бы мы ни находились, в кругу родных людей мы всегда чувствуем себя уверенно, комфортно и защищенно. Поэтому фестиваль «Успешная семья» воспринимается не как гонка за победу, а как объединение во благо представления своих интересов и поддержания гармонии между близкими людьми», — отметил он, обращаясь к участникам конкурса.

Как сообщает пресс-служба мэрии, вниманию гостей и жюри были представлены презентации, в ходе которых члены каждой из семей рассказали о своих увлечениях и традициях.

Межрайонный этап объединил участников из Пензы, Заречного, Кузнецка, Каменского, Никольского и Городищенского районов.

Семьи, занявшие первое и второе места, пройдут в финал, который состоится 15 мая.

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