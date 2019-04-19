Мэр Пензы поблагодарил участников конкурса «Успешная семья» за активность Общество

Пенза, 19 апреля 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев, посетивший церемонию открытия межрайонного этапа регионального фестиваля-конкурса «Успешная семья – 2019» в центре культуры и досуга, поблагодарил присутствующих за активность и стремление поделиться своими успехами.

Фото: Penza-gorod.ru

«Семья — это главный жизненный ориентир, источник любви и вдохновения, добра, тепла и уюта. Где бы мы ни находились, в кругу родных людей мы всегда чувствуем себя уверенно, комфортно и защищенно. Поэтому фестиваль «Успешная семья» воспринимается не как гонка за победу, а как объединение во благо представления своих интересов и поддержания гармонии между близкими людьми», — отметил он, обращаясь к участникам конкурса.

Как сообщает пресс-служба мэрии, вниманию гостей и жюри были представлены презентации, в ходе которых члены каждой из семей рассказали о своих увлечениях и традициях.

Межрайонный этап объединил участников из Пензы, Заречного, Кузнецка, Каменского, Никольского и Городищенского районов.

Семьи, занявшие первое и второе места, пройдут в финал, который состоится 15 мая.