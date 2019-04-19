Сергей Волков награжден почетным знаком «Во славу земли Пензенской» Общество

Пенза, 19 апреля 2019. PenzaNews. Первый заместитель главы администрации Пензы Сергей Волков удостоен почетного знака «Во славу земли Пензенской».

Фото: Pnzreg.ru

Награду ему вручил губернатор Иван Белозерцев в ходе торжественного мероприятия в честь Дня местного самоуправления, состоявшегося в мэрии в пятницу, 19 апреля.

Также отличившиеся в работе муниципальные служащие были отмечены почетными грамотами и благодарностями, сообщает пресс-служба областного правительства.

Волков Сергей Владимирович родился в поселке Торбеево Мордовской АССР 20 июля 1965 года.

В 1988 году окончил Пензенский политехнический институт по специальности «Электротехническая аппаратура связи».

Трудовую деятельность начал в качестве заместителя секретаря комитета комсомола СПТУ №7.

С 1989 по 1993 годы работал в ленинском райкоме ВЛКСМ Пензы инструктором, заведующим отделом комсомольских организаций, первым секретарем райкома.

С 1993 по 1998 годы был председателем комитета по делам молодежи администрации Пензенской области.

С 1998 по 1999 годы работал главным специалистом представительства в Законодательном собрании Пензенской области и представительных органах местного самоуправления регионального правительства, а затем — главным специалистом представительства губернатора в Законодательном собрании.

В 1999 году назначен на должность начальника жилищного отдела администрации Ленинского района Пензы.

С 2003 по 2015 годы возглавлял социальное управление Пензы.

С июня 2015 года — вице-мэр Пензы по образованию и социальной политике.

2 марта 2016 года был назначен первым заместителем главы администрации Пензы.