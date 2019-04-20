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Пассажиры поездов будут получать питание в экологичной упаковке

14:18 | 20.04.2019 | Общество

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Пенза, 20 апреля 2019. PenzaNews. Пассажиры купейных вагонов повышенной комфортности поездов формирования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «Российские железные дороги»), следующих в том числе по территории Пензенской области, будут получать часть рациона гарантированного питания в новой картонной упаковке. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила пресс-секретарь Пензенского региона Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Валерия Митякина.

Пассажиры поездов будут получать питание в экологичной упаковке. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«После использования материалы будут направляться на вторичную переработку. Для этого планируется организовать сортировку мусора в пунктах оборота поездов», — пояснила собеседница агентства.

Она напомнила, что ранее гарантированное питание предоставлялось пассажирам поездов в пластиковых контейнерах.

«Полный переход на новую упаковку планируется завершить к середине мая», — уточнила Валерия Митякина.

Пресс-секретарь Пензенского региона КбшЖД обратила внимание на то, что компания стремится минимизировать негативное воздействие на окружающую среду — для этого вводятся новые ресурсо- и энергосберегающие технологии, расширяется парк вагонов, оборудованных экологически чистыми туалетами, вводится процедура сортировки мусора.

АО «Федеральная пассажирская компания» — национальный железнодорожный перевозчик РФ в дальнем следовании. Охватывает 77 субъектов федерации, а также осуществляет международные пассажирские перевозки в 22 страны Европы и Азии.

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