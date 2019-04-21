В Пензенской области в ходе субботника посажено более 4 тыс. деревьев и кустарников Общество

Пенза, 21 апреля 2019. PenzaNews. Более 4 тыс. деревьев и кустарников посажено в Пензенской области в ходе субботника, состоявшегося 20 апреля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения региона.

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В ведомстве уточнили, что всего субботник объединил свыше 143 тыс. человек, которые ликвидировали 468 несанкционированных свалок, обеспечили вывоз свыше 7 тыс. кубометров мусора с территории городов и сел, а также очистили газоны, парки и скверы на площади около 400 га.

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В пресс-службе добавили, что всего за период месячника по благоустройству, проходившего с 18 марта, в мероприятиях по наведению чистоты и порядка приняли участие более 280 тыс. человек, было ликвидировано свыше 1,2 тыс. несанкционированных свалок, посажено свыже 5 тыс. деревьев и кустарников.

Ранее мэр Пензы Виктор Кувайцев сообщил, что в Пензе участниками субботника стали более 24,5 тыс. человек, приведено в порядок свыше 2 тыс. кв. метров городских территорий, вывезено 800 кубометров мусора.

Кроме того, на улицах Пензы было высажено 1,2 тыс. саженцев.