В Пензе заключен контракт на ремонт участка дороги из Ахун в Золотаревку Общество

Пенза, 21 апреля 2019. PenzaNews. ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» заключило с ООО «Возрождение» госконтракт на ремонт участка дороги из микрорайона Ахуны в Золотаревку.

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

Согласно данным портала госзакупок, его цена составила 25 млн. 755 тыс. 936 рублей.

Предполагается, что финансирование будет осуществляться из бюджетов двух уровней: из федерального — в сумме 12 млн. 877 тыс. 968 рублей, а также регионального — в таком же объеме.

Срок выполнения работ — по 14 июня 2019 года.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Минстроя Пензенской области, ремонт данной дороги регионального значения будет выполнен по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»).

«Подрядная организация приступила к подготовительным работам», — пояснили в ведомстве, уточнив, что на этом участке размещен паспорт объекта, а также установлены предупреждающие знаки.