В Заречном в ходе благотворительного марафона на лечение детей собрали 1,3 млн. рублей Общество

Заречный, 22 апреля 2019. PenzaNews. 1 млн. 322 тыс. рублей собрано в Заречном Пензенской области на лечение тяжелобольных детей в рамках программы «Дар во благо» Фонда городских инициатив. Об этом сообщает управление общественных связей ЗАТО.

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Благотворительный марафон стартовал в начале 2019 года.

За этот период в городе прошли благотворительные концерты, был представлен мюзикл, состоялись игры КВН, а также ярмарки в школах, детских садах и учреждениях культуры.

Финальным мероприятием стал показ спектакля «Помогите Айболиту». На сцену дворца культуры «Современник» вышли более 40 самодеятельных актеров — работники завода, чиновники, депутаты, предприниматели и студенты.

Одну из ролей исполнил глава Заречного Олег Климанов.