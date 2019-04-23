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В Нижнеломовском районе на 5 тыс. рублей оштрафован мужчина, ударивший жену по лицу

08:29 | 23.04.2019 | Общество

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Пенза, 23 апреля 2019. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей назначено жителю Нижнеломовского района Пензенской области, который признан судом виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.1.1 КоАП РФ «Побои».

В Нижнеломовском районе на 5 тыс. рублей оштрафован мужчина, ударивший жену по лицу. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Нижнеломовского районного суда, 3 марта мужчина в ходе ссоры с супругой дважды ударил ее кулаком в область правого глаза, в результате чего она получила телесные повреждения, не причинившие вред здоровью, поэтому в действиях злоумышленника отсутствовал состав уголовного преступления.

«После данного конфликта супруги помирились, в связи с чем потерпевшая просила строго не наказывать мужа», — отметил собеседник агентства.

Постановление суда о наложении штрафа вступило в законную силу.

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