В Нижнеломовском районе на 5 тыс. рублей оштрафован мужчина, ударивший жену по лицу Общество

Пенза, 23 апреля 2019. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей назначено жителю Нижнеломовского района Пензенской области, который признан судом виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.1.1 КоАП РФ «Побои».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Нижнеломовского районного суда, 3 марта мужчина в ходе ссоры с супругой дважды ударил ее кулаком в область правого глаза, в результате чего она получила телесные повреждения, не причинившие вред здоровью, поэтому в действиях злоумышленника отсутствовал состав уголовного преступления.

«После данного конфликта супруги помирились, в связи с чем потерпевшая просила строго не наказывать мужа», — отметил собеседник агентства.

Постановление суда о наложении штрафа вступило в законную силу.