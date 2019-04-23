В Пензенской области спустя 11 лет покинувшему интернат мужчине назначен опекун Общество

Пенза, 23 апреля 2019. PenzaNews. Прокуратура добилась назначения опекуна 33-летнему мужчине, который в 2004 году был признан недееспособным, после этого проживал в сосновском психоневрологическом интернате, покинул его в 2008-м и переехал в Спасский район Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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Она пояснила, что отсутствие опекуна, назначение которого в таких случаях является обязательным, вскрылось после обращения мужчины в надзорное ведомство по жилищному вопросу.

«Мужчина полагал, что подлежит обеспечению жилым помещением», — отметила собеседница агентства, добавив, что возможное нарушение его прав не подтвердилось.

Светлана Артамонова уточнила, что опекун мужчине был назначен после внесения представления начальнику отдела социальной защиты населения администрации Спасского района.