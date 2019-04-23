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После 26 апреля в районы Пензенской области направят подарки для участников войны

15:29 | 23.04.2019 | Общество

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Пенза, 23 апреля 2019. PenzaNews. Подарочные наборы, подготовленные для участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла в преддверии Дня Победы, будут распределены среди районов Пензенской области после 26 апреля. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

После 26 апреля в районы Пензенской области направят подарки для участников войны

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В связи с этим он поручил руководителям муниципальных образований подготовить списки, кому из ветеранов вручить подарки на торжественных мероприятиях, а кого в силу возраста и состояния здоровья нужно поздравить дома.

По словам главы региона, следует проявить внимание и уважение к каждому, на чьей судьбе отразилась война.

«Записать проблемные вопросы, […] если они есть», — сказал Иван Белозерцев в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, которое прошло в правительстве региона в режиме видеоконференции 23 апреля.

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